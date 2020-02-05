الكرملين: من المبكر تقييم عملية مكافحة "كورونا" في روسيا

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أنه من السابق لأوانه تقييم عملية مكافحة فيروس كورونا في روسيا، العمل جار بشكل منهجي وعلى نطاق واسع من قبل جميع الهيئات المعنية، بما في ذلك العلماء والدبلوماسيين وسلاح الجو.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "من السابق لأوانه إعطاء أي تقييمات. العمل يجري بشكل منهجي وشامل للغاية جغرافياً ومضمونا".

وأضاف بيسكوف: "يجري العمل على نطاق واسع حقًا، وعلى مدار الساعة، لا نستطيع أن تقول سوى ذلك".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، وصول أول طائرة تابعة للقوات الجوية الروسية قادمة من إقليم ووهان بالصين وعلى متنها 80 مواطنا روسيا تم إجلاؤهم بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وأكدت وزارة الصحة الصينية ارتفاع حالات الوفاة جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" داخل البلاد إلى 425، وإصابة 20438 شخصا.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.