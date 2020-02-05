"فيفا" لم تؤكد الأنباء حول عدم مشاركة المنتخب الروسي في كأس العالم 2022

أفادت الخدمة الصحفية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، بان "فيفا" على اتصال دائم باللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا"، لم تتلقى معلومات جديدة حول مشاركة المنتخب الروسي في كأس العالم 2022 في قطر.

وفي وقت سابق من اليوم قال، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الروسي لكرة القدم إيغور ليبيديف ، لوكالة "سبوتنيك"بأنه من السابق لأوانه الحديث عن الحظر على مشاركة المنتخب الروسي في كأس العالم 2022.

وأضاف ليبيديف "اتخاذ القرار النهائي بشأن مشاركة روسيا في كأس العالم 2022 يتم من قبل "فيفا" وليس من قبل اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" .

وكانت اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" قد قررت منع الرياضيين الروس من المشاركة في الألعاب الأولمبية لمدة 4 سنوات.

وأعلنت نائبة مدير عام الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات، مارغارينا باخنوتسكايا، أن "وادا" قررت منع روسيا من تنظيم منافسات دولية كبرى لمدة 4 سنوات أو الترشح لتنظيمها.

وأشارت باخنوتسكايا، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات اتخذت القرار بإجماع الآراء، اليوم، في مدينة لوزان في سويسرا.