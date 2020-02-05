طائرة "الفدائي" تقلع عموديا

يتضمن أحد المشاريع التي تنفذها روسيا ممثلة بمؤسسة الأبحاث الواعدة إنشاء طائرة تستطيع الإقلاع بعد جري قصير جدا (عموديا).

قال فيتالي دافيدوف، نائب المدير العام لمؤسسة الأبحاث الواعدة، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" إن هذه الطائرة ستستطيع الإقلاع من السكون دون جري يذكر.

وأطلق على الطائرة المزمع إنشاؤها اسم "بارتيزان" (هذه الكلمة الروسية تعني الفدائي). واختير هذا الاسم لأن الطائرة تستطيع نقل الحمولات إلى مكان عمل مَن يقاوم الاحتلال الأجنبي.

وسيبلغ مدى طائرة "بارتيزان" 1000 كم. وستستطيع الطائرة التحليق بسرعة 250 كم في الساعة. وستبلغ سرعتها القصوى 315 كم في الساعة. ويمكنها أن تحمل ما يزن 500 كغ. ويجب أن يقوم نموذجها التجريبي بالطلعة الجوية الأولى في عام 2022.

وبنفس الوقت تواصل مؤسسة الأبحاث الواعدة العمل في مشروع إنشاء طائرة مزودة بمحرك كهربائي. وقال نائب المدير العام لمؤسسة الأبحاث الواعدة إنهم يتوقعون أن تظهر طائرة مزودة "بمحركنا" في السماء في عام 2020 أو 2021.