روسيا تعلق على تزويد الغواصات الأمريكية بعبوات نووية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن موسكو قلقة من تزويد الولايات المتحدة الأمريكية غواصاتها بذخائر نووي محدودة الطاقة.

وقال ريابكوف للصحفيين "نحن نتفاعل مع هذا بقلق كبير. ليس لأننا نعتبر هذا تهديدا لأمن بلدنا، على العكس الأمن سائد".

وأشار إلى أن القلق سببه العقيدة التي يستخدمها الأمريكيون في المجال النووي

يتبع...