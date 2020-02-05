مواقف طريفة للسفراء الأجانب أمام بوتين... فيديو

أجرى الكرملين، اليوم الأربعاء، حفل تسليم أوراق اعتماد إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شارك فيه 23 سفيراً أجنبياً وصلوا حديثاً.

وقال رئيس الدولة خلال هذا الحدث: "ننطلق من مبدأ أن عملنا سيشمل قضايا توسيع الحوار السياسي والعلاقات التجارية والاقتصادية وتعميق التعاون في المجالات الثقافية والإنسانية والاتصالات بين الناس".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للسفراء وهم يقدمون أوراق الاعتماد للرئيس الروسي، حيث يظهر السفير المغربي وهو يحمل الوثائق تحت العباءة، وعلق أحد المستخدمين "حمل السفير الأوراق إلى جانب قلبه وأخرجها فقط عندما بقيت خطوتين بينه وبين بوتين".

«Легким движением руки...» Новый посол Туниса хранил верительные грамоты у самого сердца и достал их только , когда до Путина оставалось два шага. pic.twitter.com/5yZ7oCrXMc — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 5, 2020

وعلق مراسل "سبوتنيك"، أن الوجه الأشد تركيزا خلال الحفل كان لدى السفير الصيني (إلى الآن تعاني الصين من حوالي 20.4 ألف إصابة بفيروس كورونا الجديد) ويظهر على الفيديو كيف تتعاطف سفيرة السويد مع زميلها.

Самое сосредоточенное лицо на церемонии вручения Путину верительных грамот было у нового посла Китая (20,4 тысячи случаев коронавируса). Посол Швеции (1 заболевший ) сочувствовала коллеге pic.twitter.com/Gi8dXEFNdx — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 5, 2020

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للقاء السفير المغربي في موسكو لطفي بوشعراء مع الرئيس الروسي وهو يرتدي ملابس تراثية ناصعة البياض.

Остроконечный капюшон традиционного наряда Марокко и белоснежные кружева болеро на после Швеции стали, на наш взгляд, хитом церемонии вручения верительных грамот Путину pic.twitter.com/LKiPBG5Xbn — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 5, 2020

كما ظهر السفير الأمريكي الجديد وكأنه قلق أثناء التقاطه صورا بروتوكولية خلال الحفل.

Посол США и Путин. 👀 pic.twitter.com/ovVPM1AZTl — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 5, 2020

وأوراق الااعتماد: هي وثائق يتم من خلالها اعتماد الممثل الدبلوماسي، كما تثبت هوية الممثل الدبلوماسي وتحمل الطابع الدبلوماسي، وتحتوي على اسم ومنصب المرسل والمستلم بالإضافة إلى اسم ورتبة الممثل الدبلوماسي وطلب في أن تقبل الدولة المستقبلة الممثل سفيرا للدولة التي يمثلها.

#Kremlin: Foreign Ambassadors presented their credentials to the President of Russia https://t.co/qgBEqejz0F pic.twitter.com/4F49lUKKMP — President of Russia (@KremlinRussia_E) February 5, 2020

وسلم كل من سفراء هذه الدول أوراق الاعتماد: غرايم ليزلي ميهان (أستراليا) ولطفي بوشعراء (المملكة المغربية) وتشانغ هانهوي (جمهورية الصين الشعبية) ومالينا مارد (مملكة السويد) وجيزا أندرياس فون جير (ألمانيا) وبراين ماكدوف (أيرلندا) وميروسلاف لازانسكي (جمهورية صربيا) وساداسيفان بريمجيث (جمهورية سنغافورة) وآيت سيلا (مملكة كمبوديا) وإيكاتريني ناسيكا (جمهورية الهيلينية) وعبد الرحمن حامد محمد الحسيني (جمهورية العراق) ومحمد شريف كورتا (جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية) ودولامسورين دافا (منغوليا) وطارق بن سالم (الجمهورية التونسية) ،وكاظم جلالي (جمهورية إيران الإسلامية) وكامرول إحسان (جمهورية بنغلاديش الشعبية) وديبورا جين برونرت (بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية) وسيالي فان تور (نيوزيلندا) وأليسون ليكلاير (كندا) وجون ج. سوليفان (الولايات المتحدة) وإيفرين فياريال أريناليس (جمهورية بنما) وييرميك كوشرباييف (جمهورية كازاخستان).