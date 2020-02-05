"سبوتنيك عربي" تحتفل بعيد ميلادها الخامس

ويتابع "سبوتنيك" ملايين القراء من المغرب إلى العراق كما تقتبس عشرات وسائل الإعلام من الوكالة.

وقالت رئيسة تحرير "سبوتنيك عربي" دارين أخماتوفا: "على مدى السنوات الخمس الماضية، تم قطع شوط طويل لتطوير موقع "سبوتنيك" باللغة العربية، وكان فريقنا يتألف من أربعة أشخاص عندما بدأنا العمل. أصبحنا الآن فريقًا كبيرًا متكاتفا من المهنيين من مختلف الدول العربية"، وأضافت الإعلامية: "وعلى مدار سنوات عمل الموقع، حققنا نجاحًا كبيرًا في مساحة الإنترنت: فلدينا قراؤنا ومستمعونا الذين يثقوا بنا، كما أشكر جميع الزملاء الذين ساعدوا في جعل المحتوى الخاص بنا متنوعًا وممتعًا لقرائنا، والأفضل لا يزال ينتظرنا، فنحن نكشف ما يخفيه الآخرون".

وتنشر "سبوتنيك عربي" نحو 200 خبر يوميا ويصل عدد زواره إلى 6.7 مليون مستخدم شهريا، ويتجاوز عدد الزائرين على فيسبوك مليوني شخص، أما على تويتر فيبلغ عدد المتصفحين 230 ألف شخص ويتابع قناة الوكالة على يوتيوب 40 ألف مستخدم، كما دخلت "سبوتنيك عربي" عام 2019، ضمن قائمة الخمسة الأوائل بين أكثر المواقع الإخبارية زيارة في المملكة العربية السعودية. وتم منح الموقع جائزة من قبل وزارة الإعلام واتحاد الصحفيين السوريين للتغطية الموضوعية للحرب في المنطقة.

"سبوتنيك" هي وكالة أنباء وإذاعة، لها مراكز إعلامية متعددة الوسائط في عشرات البلدان، أبرزها في الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، فرنسا، ألمانيا، مصر، وكذلك في بريطانيا. وتقوم الوكالة، اليوم، بتغطية الأخبار العالمية السياسية منها والاقتصادية لجمهور واسع من الرأي العام العالمي.

بدأت "سبوتنيك" العمل في مجال الإعلام العالمي، في 10 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2014، بصفتها جزءا مهما من وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا". وللوكالة مواقع إلكترونية بأكثر من 30 لغة، ومحطات بث إذاعي ورقمي، وتطبيقات للهواتف المحمولة وصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي. يبث الشريط الإخباري لوكالة "سبوتنيك" للمشتركين على مدار الساعة، باللغات الإنجليزية والعربية والإسبانية والصينية وغيرها.

"سبوتنيك" هي واحدة من أكبر وسائل الإعلام الدولية، التي تجمع بين مواقع الإنترنت الإقليمية والوسائط المتعددة لـ 32 لغة، والبث التناظري والرقمي باللغات الروسية والفرنسية والإنجليزية في 80 مدينة من جميع أنحاء العالم وعلى شبكة الإنترنت. وتقوم الوكالة بتوفير أشرطة "سبوتنيك" الإخبارية على مدار الساعة والمعلومات لدور النشر الرائدة في جميع أنحاء العالم باللغات الإنجليزية والعربية والإسبانية والصينية والفارسية.