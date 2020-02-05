بينها دول عربية... تعرف على أهم الدول التي لم يزرها بوتين

زار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال فترة رئاسته، أكثر من 70 دولة حول العالم.

وتحتل ثلاث دول كانت ضمن الاتحاد السوفيتي المراكز الأولى، حيث زار بوتين أوكرانيا 21 مرة، بيلاروسيا 24 مرة، وكازاخستان 28 مرة.

ثم تأتي ألمانيا وفرنسا في المرتبتين الرابعة والخامسة بـ18 و17 زيارة على التوالي، بالإضافة إلى زيارته للصين 16 مرة.

كما زار إيطاليا وتركيا وقيرغيزستان وطاجيكستان أكثر من 10 مرات، وذلك وفقا لما رصدت وكالة "سبوتنيك" إلى حين كتابة هذا الخبر.

بينما زار الولايات المتحدة 7 مرات، حيث اجتمع هناك مع كلينتون وبوش وأوباما، بينما لم يقابل ترامب ولا مرة على أراضي الولايات المتحدة.

وزار بوتين مرة واحدة كلا من غواتيمالا والجزائر وبروناي وليبيا ونيكاراغوا وقطر وبيرو والنرويج ورومانيا وسنغافورة وسلوفاكيا وتايلاند وتشيلي والسويد وجمهورية التشيك وفي 2000 زار بوتين كوريا الشمالية.

وهناك دول لم يزرها أبدا ومعظمها في أفريقيا، بالإضافة إلى العراق وباكستان واليمن وعمان وأفغانستان وعدة دول في أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا.