ليموزين "الدفاع الروسية" جاهز للخدمة

انتهت روسيا من اختبار سيارة ليموزين من طراز "أوروس" مخصصة لوزير الدفاع وكبار قادة الجيش الروسي.

وأخبر مصدر مطلع وكالة "سبوتنيك" أن الاختبار أكد مطابقة السيارة لمواصفات ومتطلبات وزارة الدفاع. ويجب أن تصدر اللجنة الحكومية التي أشرفت على اختبار السيارة توصية بشأن تسليمها إلى وزارة الدفاع.

وخصصت السيارة المسماة بـ"أوروس" أولاً لوزير الدفاع الذي سيستخدمها عندما يستعرض وحدات الجيش المشاركة في العروض العسكرية التي يقيمها الجيش الروسي في مناسبات هامة مثل ذكرى الانتصار على الفاشية خلال الحرب العالمية الثانية.

وهناك عدة أنواع من سيارات "أوروس" تمت صناعتها لكبار رجال الدولة.

الجدير ذكره، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستخدم في تنقلاته ليموزين من نفس الماركة (أوروس)، وهي سيارة من صنع روسي بحت.