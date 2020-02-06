روسيا توشك على إتمام اختبار الدبابة الأساسية لحرب المستقبل

أبلغ المتحدث الرسمي باسم شركة "أورال فاغون زافود" التي تصنع دبابة "تي-14 أرماتا"، وكالة "سبوتنيك" أن الدبابة الجديدة دخلت المرحلة الختامية للاختبارات ولن تجرى تغييرات جوهرية عليها.

وأضاف المتحدث أن العمل جارِ في صنع الذخيرة الجديدة للدبابة الجديدة.

وقد وقعت وزارة الدفاع الروسية عقدا لشراء أعداد كبيرة من دبابات "تي-14".

ويجب أن تصبح هذه الدبابة دبابة الجيش الروسي الأساسية. تتميز دبابة "تي-14" ببرجها غير المأهول الذي لا يوجد فيه سوى الأسلحة.

وتعد دبابة "تي-14" أولى دبابات حرب المستقبل التي تستخدم فيها الدبابات الأساسية أولاً لأغراض الاستطلاع والاستخبار وتعيين الأهداف للمدفعية الذاتية الحركة ومنظومات الصواريخ المضادة للطائرات والدبابات الأخرى.