السفير العراقي لدى روسيا: الرئيس برهم صالح يزور روسيا بعد تشكيل الحكومة

موسكو - سبوتنيك. وقال السفير خلال لقائه في مجلس الفيدرالية الروسي مع رئيس لجنة العلوم والثقافة: "بالنسبة إلى زيارة رئيس العراق، التي تم تأجيلها. تحدثت أمس مع السيد بوتين، وقلت إنه بمجرد تشكيل حكومة جديدة في العراق، سيكون السيد الرئيس قادراً على الزيارة".

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء إن بلاده تؤيد سيادة العراق وسلامة أراضيه، مؤكدا على أنه يجب حل جميع القضايا المتنازع عليها من خلال الحوار.

وقال بوتين، خلال حفل تقديم سفراء أجانب أوراق اعتمادهم في الكرملين أمس: "روسيا تدعم باستمرار الحفاظ على سيادة الدولة العراقية وسلامة أراضيها. نحن نقدم مساعدة نشطة في حل قضايا ضمان أمنها. نفترض أن مهام الاستقرار السياسي الداخلي في العراق يجب أن تحل في إطار حوار وطني واسع قائم على مصالح جميع مواطني البلد، بغض النظر عن قناعاتهم الأيديولوجية وانتمائهم العرقي والديني".

وفي بداية كلمته إلى السفير العراقي، عبد الرحمن حامد محمد الحسيني، أشار الرئيس الروسي إلى أن البلدين قد اكتسبا خبرة قوية في التعاون متبادل المنفعة في مختلف المجالات، بما في ذلك قطاع الوقود والطاقة.

وجرى في الكرملين حفل تقديم أوراق اعتماد للرئيس الروسي، 23 من سفراء الدول الأجنبية.