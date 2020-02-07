موسكو تستعرض مركبة قتال لا تصمد مدرعات العالم أمام نيرانها

سيقيم الجيش الروسي عرضا عسكريا في العاصمة موسكو في التاسع من مايو/أيار بمناسبة الذكرى الـ75 للانتصار على الفاشية خلال الحرب العالمية الثانية.

وصرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن 24 نموذجا من أحدث الأسلحة والآليات العسكرية ستظهر لأول مرة أمام الجمهور في هذا العرض منها منظومات الدفاع الجوي والدبابات ومركبات القتال المدرعة.

وسيسير 15 ألف عسكري و225 قطعة سلاح وآلية عسكرية منها آليات الحرب العالمية الثانية، في الساحة الحمراء في وسط العاصمة الروسية في هذا اليوم بينما تحلق 150 طائرة وطائرة هليكوبتر في سماء العاصمة الروسية.

ومن الآليات التي ستظهر في وسط العاصمة الروسية يوم 9 مايو 2020 مركبة القتال المزودة ببرج الأسلحة الجديد. وأخبر صانعه، غيورغي زاكامينيخ، الصحفيين أن برج الأسلحة "أ أو-220إم" يتم تركيبه في مركبة القتال "بي إم بي أرماتا".

ويحوي برج الأسلحة "أ أو-220إم" الذي اخترعه وصنعه معهد الأبحاث المعروف باسم "بوريفيستنيك"، مدفعا لا تستطيع العربات المدرعة المتوفرة في العالم حاليَا مقاومة قذائفه وفقا للخبراء.