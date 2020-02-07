روسيا ترسل 34 قمرا صناعيا بريطانيا إلى المدار

تم وضع جميع الأقمار الصناعية البريطانية OneWeb الـ 34 في مداراتها التشغيلية بنجاح، وفقًا لما ذكرته الخدمة الصحفية لوكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس".

صرحت "روس كوسموس": "تم استلام تأكيد للفصل الناجح لجميع الأقمار الصناعية الـ34 للاتصالات OneWeb عن وحدة التسريع "فريغات". لقد تم وضعها في المدارات المطلوبة".

جرى إرسال الأقمار في غضون 3.5 ساعة على تسع مراحل: خلال المرحلة الأولى، انفصل قمرين صناعيين، ثم أربعة في كل 20 دقيقة تقريبًا.

يذكر أنه في ليلة الجمعة، تم إطلاق الصاروخ الفضائي "سويوز-2.1بي" مع وحدة التسريع "فريغات-إم" و34 قمر صناعيا للشركة البريطانية OneWeb. وتم الإطلاق من المطار الفضائي بايكونور.