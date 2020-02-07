ما الإجراءات التي تقوم بها شركات الطيران لمنع انتشار كورونا

أدى انتشار فيروس "كورونا" الى إعلان حالة الطوارىء لدى الكثير من شركات الطيران حول العالم، الأمر الذي اضطرها لاتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمنع نقل هذا الفيروس أو الإصابة به.

زود الكثير من العاملين على متن الخطوط الجوية بالأقنعة الوقائية بالإضافة لعمليات التعقيم المستمرة التي يقوم بها طواقم هذه الرحلات، كما ظهرت بعض معدات الوقاية الخاصة على متن هذه الرحلات.

ففي 31 ديسبمر/ كانون الأول من العام الماضي أبلغت السلطات الصينية، منظمة الصحة العالمية عن تفشي مرض إلتهاب رئوي غير معروف في منطقة ووهان الصينية.

وحدد الخبراء فيروس "كورونا" بأنه السبب في هذا الالتهاب، ليصاب به أكثر من 31 ألف شخص، وليتسبب بوفاة 636 شخصا.

قام موقع Туту.ру الروسي المختص بخدمات السفر بإجراء دراسة تحدث فيها عن الطرق التي اتبعتها شركات الطيران في الوقاية من هذا المرض والإجراءات الاحترازية التي اتبعتها لمواجهته.

صرح ممثل شركة Smart Avia Airlines، بأن كل طائرة مجهزة بمجموعة طبية خاصة وتتطلب التعليمات من القائمين على الرحلة مراقبة الركاب بعناية وإبلاغ طاقم الطائرة في حال وجود حالة مرضية.

كما وسيتم تزويد الطائرات ببخاخات لتعقيم اليدين حيث يمكن للمسافرين طلبها من الطاقم.

هذا ويعمل على متن الخطوط الجوية "أورال" مضيفون مزودون بكمامات طبية، وفي حال تم الكشف عن وجود راكب مصاب بمرض معدي فإنه يتم إعلام المطار بذلك ليتم عزل المصاب على متن الرحلة وتقديم العناية اللازمة له لحين الهبوط، كما ويتم توفير الكمامات الطبية لجميع المسافرين.

وبحسب الموقع، فإن شركة الخطوط الجوية الفيتنامية Vietnam Airlines التي تقوم طائراتها برحلات إلى الصين وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان، فإن المضيفين والقائمين على متن هذه الرحلات يستخدمون الكمامات الطبية والقفازات، بالإضافة لتوفر المناديل المطهرة لجميع المسافرين، وفي الوقت الحالي لا تقدم هذه الشركة عددا من خدماتها حرصا على منع انتشار العدوى، كالصحف والمجلات وسماعات الأذن والبطانيات.

كما وتقدم الوجبات الغذائية بطريقة يمكن التخلص منها في صناديق خاصة ولا تقدم على الصينية الخاصة.