روسيا تقرر مسألة خفض إنتاج النفط خلال أيام

من المتوقع أن تعلن روسيا قرارها بشأن خفض إنتاج النفط في أقرب وقت.

قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، في رد له على سؤال وجهه له صحفيون:

أظن أنه يتم تقرير هذه المسألة في الأيام القليلة المقبلة.

وسئل وزير الطاقة الروسي كم من الوقت يلزم روسيا لتقرر ما إذا كان يمكن أن تخفض إنتاج النفط.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" أمس الخميس، نقلا عن أحد خبراء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أن اللجنة الفنية لـ"أوبك" أصدرت توصية بخفض إنتاج النفط بـ600 ألف برميل يوميًا، وأن المنظمة (أوبك) تنتظر الآن قرار روسيا.