"سوخوي 34" تصعد إلى أعلى ارتفاع

حلقت طائرات حربية روسية من طراز "سو-34" على أعلى ارتفاع يمكن أن تصله طائرة سوخوي 34".

وأوضح جهاز الإعلام التابع للمنطقة العسكرية الشرقية في بيان، اليوم الجمعة، أن مقاتلات قاذفة من طراز "سو-34" حلقت على ارتفاع 17 كم.

وصعدت الطائرات إلى هذا العلو أثناء قيامها برحلات تدريبية في شرق شطر روسيا الآسيوي.

وجاء في البيان أن الطيارين نجحوا في إنجاز الرحلات على أعلى ارتفاع على الرغم من برودة الجو الشديدة.

وتبلغ درجة حرارة الجو على ارتفاع 17 كم في المنطقة الآن 55 درجة تحت الصفر.