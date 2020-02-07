روسيا تنشئ تلسكوب يمكنه التقاط إشارات الليزر من حضارات بعيدة عن كوكب الأرض

أعلن العالم في معهد أبحاث الفيزياء النووية بجامعة موسكو الحكومية، رئيس المركز العلمي والثقافي للبحث عن ذكاء خارج نطاق الأرض، التابع لمجلس علم الفلك في أكاديمية العلوم الروسية، ألكسندر بانوف، اليوم الجمعة، أن العلماء الروس بدؤوا بإنشاء تلسكوب يمكن استخدامه للبحث عن إشارات من حضارات خارج كوكب الأرض، مرسلة في النطاق البصري.
موسكو - سبوتنيك. وقال بانوف لوكالة "سبوتنيك": "الغرض الرئيسي من التلسكوب المستخدم هو مراقبة الأشعة الكونية. ومع ذلك، يمكن لهذه الأداة مراقبة الومضات البصرية القصيرة من الضوء في النطاق البصري، ويمكن استخدام هذه الأداة للبحث عن إشارات اصطناعية من خارج الأرض. ما هي الومضات الساطعة؟ ربما ينقل شخص ما إشارات إلى الأرض ليس في نطاق الإرسال اللاسلكي بل عبر قناة الليزر".
وأشار إلى أن الحضارة الأرضية قادرة أيضًا على إنشاء نظام ليزر لنقل الرسائل في النطاق البصري عبر مسافات الفضاء.
وأضاف بأن "مثل هذه الهياكل يجب أن يكون لديها قدرة هائلة من الأشعة تحت الحمراء، إذا كان في داخلها درجات حرارة تدعم الحياة للكائنات. يركز جزء من البرنامج العلمي لتلسكوب "سبيكتر-أم" الجاري إنشاؤه في روسيا [مشروع "ميليميترون] على هذه المهمة".
الفكرة الأولى لإمكانية وجود حضارات متطورة للغاية خارج الأرض وبمباني هندسية فلكية، جاءت عن طريق عالم الفيزياء الأمريكي، فريمان دايسون، الذي قال إنه من أجل الحصول على كامل طاقة النجم، يمكن إرفاقه (النجم) بالحضارات. وأطلق على هذه الفكرة أسم "غلاف دايسون".
وغلاف دايسون هو هيكل افتراضي ضخم يطوّق النجم بشكل كامل ويستولي على نسبة كبيرة من طاقته المنبعثة. هذا المفهوم هو عبارة عن تجربة فكرية تحاول شرح كيفية حصول الحضارات الفضائية على متطلباتها من الطاقة عندما تتجاوز هذه المتطلبات الحد الذي تستطيع فيه هذه الحضارات توليدها من مصادر كوكبها فقط. يصل جزء صغير جدًا من انبعاثات طاقة النجم إلى سطح أي كوكب يدور حوله. وتمكن هذه الهياكل المبنية، المطوقة للنجم، الحضارة الفضائية من الحصول على المزيد من الطاقة.
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