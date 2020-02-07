روغوزين يعرض أول صور للأرض يلتقطها القمر الصناعي "إليكترو-إل"

أعلن رئيس "روسكوسموس" دميتري روغوزين، أن القمر الصناعي الروسي للاستشعار عن بعد للأرض "إليكترو-إل" التقط الصور الأولى للأرض ونقلها إلى روسغيدروميت (الخدمة الفيدرالية للأرصاد الجوية المائية والمراقبة البيئية).

وكتب روغوزين على التويتر: "نعم ، هذا هو "إليكترو-إل". لقد وصل إلى موقعه الدائم في مدار ثابت بالنسبة للأرض، اليوم في الساعة 04:30 بتوقيت موسكو تم تشغيل ماسحة إم سي أو-غي إس (جهاز مسح لمناطق متعددة) وتم إجراء المسح الأول. تم إرسال المعلومات إلى "روسغيدروميت" في مدينة خاباروفسك".

Да, это наш "Электро-Л" номер 3.

24 декабря мы его запустили на "Протоне-М". Он пришёл в свою точку стояния на геостационарной орбите, сегодня в 04:30 мск был включён сканер МСУ-ГС и проведена первая съемка. Сброс информации осуществлялся на пункт Росгидромета в г. Хабаровске. pic.twitter.com/05ED1Zi0zC — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) February 7, 2020

تم إطلاق الصاروخ الحامل "بروتون-إم" مع القمر الصناعي، في 24 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي. اليوم الجمعة، وصل إلى نقطة الوقوف المقدرة.

تمتلك روسيا حاليًا أربعة أقمار صناعية تعمل في مجال الأرصاد الجوية في المدار - ثلاثة منها من طراز "ميتيور-إم" بأرقام 1 و 2 و 2-2، وكذلك "إليكترو-إل" رقم 2.