باتروشيف: تهديدات واشنطن لموسكو بسبب دعمها لمادورو محاولة لتنشيط القوى المناهضة للحكومة بفنزويلا

اعتبر سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، أن تهديدات واشنطن بحق موسكو بسبب دعمها للسلطات في فنزويلا ما هو سوى محاولة لدعم القوى المناهضة للحكومة في فنزويلا.