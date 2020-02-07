إغلاق إحدى محطات مطار كوبنهاغن بسبب ظهور أعراض "كورونا" على مسافرة صينية

أعلنت إدارة مطار كوبنهاغن إغلاق إحدى المحطات بعد نقل امرأة صينية إلى المستشفى ظهرت عليها أعراض إصابة بفيروس كورونا، وفقًا لمحطة راديو تلفزيون "دي إر".

ستوكهولم - سبوتنيك. وقال كيني ليث المسؤول الصحفي بالمطار لـ "دي إر": "وصلت امرأة صينية تظهر عليها أعراض الإنفلونزا إلى مطار كوبنهاغن. طبقًا للتعليمات، قمنا بتطويق المحطة واستدعينا سيارة إسعاف".

في الوقت الحاضر، تم إدخال المرأة إلى المستشفى، وهي في الحجر الصحي. ويحدد الأطباء تشخيص حالتها.

وكانت قد وصلت المرأة إلى كوبنهاغن قادمة من الصين عبر مطار هلسنكي. أثناء الرحلة وأثناء وجودها في المطار كانت ترتدي قناعًا طبيًا.

وسيتم فتح محطة المطار بعد إجراء التطهير هناك.

ويذكر أن فيروس كورونا أدى إلى وفاة أكثر من 630 شخصًا وإصابة 31 ألفًا بالفيروس في الصين، حيث لا تزال السلطات تكافح بهدف احتواء تفشّيه.