تعرف إلى ماركة المعاطف التي يرتديها بوتين

ووفقا لموقع بيلتا الروسي، ارتدى بوتين خلال اجتماعه، اليوم الجمعة، مع لوكاشينكو في منتجع سوتشي بجنوب روسيا معطفا أحمر اللون من ماركة "ريد فوكس" الروسية، في حين ارتدى لوكاشينكو بدلة زرقاء داكنة وقميص أزرق وربطة عنق تتناسب مع لون سترته.

وفي شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، حضر الرئيس الروسي حفل عيد الميلاد الأرثوزوكسي في مدينة سان بطرسبرغ مرتديا سترة صوفية من علامة التجارية الإيطالية "لورو بيانا".