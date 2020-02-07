محامي الموظف السابق في الاستخبارات الأمريكية: سنودن لا يخطط لمغادرة روسيا إلى أي مكان

صرح أناتولي كوتشيرين، محامي الموظف السابق في الاستخبارات الأمريكية، إدوارد سنودن، اليوم الجمعة، بأن موكله لن يغادر روسيا إلى أي مكان.
وقال كوتشيرين لوكالة "سبوتنيك": "لا يخطط إدوارد سنودن للمغادرة إلى أي مكان، لقد التقيته مؤخراً، وناقشنا الكثير من الأمور، ولكن مسألة المغادرة إلى أي مكان أخر لم تُطرح، وربما لا يمكن مناقشتها لأنه على حد علمي، ليس لديه مثل هذه الخطط".
و أشار كوتشيرين في وقت سابق، إلى أنه في عام 2013، قدم سنودن طلبات إلى 27 دولة للحصول على اللجوء المؤقت، ولكن لم تؤكد ولم يرد على هذه الطلبات من أي من هذه البلدان.
وكان إدوارد سنودن، الموظف السابق لدى وكالة الأمن القومي الأمريكي، قد سلم عدداً من المواد السرية الخاصة ببرامج تنصت الأجهزة الأمنية الأمريكية والبريطانية، إلى صحيفة "واشنطن بوست" وصحيفة "غارديان"، خلال شهر يونيو/ حزيران من العام 2013 ، ثم توجه من بعدها إلى هونغ كونغ، ومنها هرب إلى روسيا حيث وصل إلى مطار "شيريميتيفو" في موسكو، ليحصل من بعدها على حقِّ اللجوء السياسي المؤقت.
ووجهت الولايات المتحدة الأمريكية إلى إدوارد سنودن تهمة التسليم المتعمد لمعطياتٍ سرية إلى أجهزة أمنية أجنبية، إضافةً لتوجيهها عدد من التهم الأخرى بحقه، حيث يواجه العميل السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، التهديد بعقوبة السجن لمدةٍ تتجاوز عشر 10 سنواتٍ.
الجدير بالذكر، أن روسيا الاتحادية قدمت إلى سنودن اللجوء المؤقت لمدة عامٍ واحدٍ بشرط أن تتوقف أنشطته ضدَّ الولايات المتحدة الأمريكية، وحصل سنودن يوم 1 آب/ أغسطس 2014، على تصريح إقامةٍ لمدة ثلاث سنواتٍ، يسمح له بالسفر ليس فقط داخل روسيا، ولكن وأيضا إلى خارج البلاد، وفي كانون الثاني/يناير 2017 ، تم تمديد تصريح إقامة سنودن حتى عام 2020.
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