ارتفاع متوسط المعاشات التقاعدية في روسيا عام 2019 بنسبة 6%

أعلنت هيئة الإحصاء الروسية "روستات"، اليوم الجمعة، أن متوسط حجم المعاشات التقاعدية ارتفع في عام 2019 بنسبة 6%، حيث بلغ 14163 روبل ما يعادل نحو (225.53) دولار أمريكي.

موسكو- سبوتنيك. وجاء في تقرير هيئة الإحصاء "الوضع الاجتماعي والاقتصادي لروسيا".

في الوقت نفسه بلغ متوسط حجم المعاشات التقاعدية في كانون الأول/ديسمبر، 14242 روبل (226.8 دولار) وزاد بنسبة 6.2 بالمئة مقارنة مع كانون الأول/ديسمبر 2018.

وارتفع الحجم الفعلي (معدل لمراعاة التضخم) للمعاشات التقاعدية في روسيا بنهاية عام 2019 بنسبة 1.5 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.