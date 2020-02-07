سفير روسيا لدى بريطانيا: موسكو لن تغير مسارها السياسي مقابل العلاقات مع لندن

صرح السفير الروسي في لندن، أندريه كيلين، اليوم الجمعة، بأن روسيا لن تتخلى عن مسارها السياسي في مقابل استعادة العلاقات مع لندن.

لندن - سبوتنيك. وقال السفير الروسي في مؤتمر صحفي: "شخصيات بريطانية كبيرة تحدد ذلك (استعادة العلاقات) ببعض العوامل: يجب على روسيا تغيير سلوكها، وإعادة القرم، ووقف العمليات في سوريا، وإعلان أنها لن تكرر مرة أخرى ما حدث مع سكريبال.. إذا كان هذا هو الثمن - إعادة شبه جزيرة القرم، ومغادرة سوريا وهلم جرا، إذًا، على الأرجح، روسيا لن تغير سلوكها".

وأضاف كيلين: "لا يمكنني تأكيد ذوبان الجليد بعد... ومع ذلك، نتلقى إشارات عبر قنوات مختلفة، بأن الوقت قد حان لطي الصفحة بالفعل. في بريطانيا يفكرون في الأمر. بالطبع سيكون ذلك جيدا".

وختم كيلين: "لم أقابل رئيس الوزراء بوريس جونسون بعد، لكن كان هناك اجتماع قصير في برلين لرئيس الوزراء مع فلاديمير بوتين. لقد كان قصيرا ولكن شاملا".

يذكر أن العلاقات الروسية البريطانية مرت بأسوأ حالاتها، وذلك بعد اتهامات لندن لموسكو بتدبير حادثة تسميم العقيد السابق بالمخابرات الروسية سيرغي سكريبال وابنته في سالزبوري، ونفت روسيا من جانبها أي علاقة لها بهذا الحادث، متهمة الجانب البريطاني باختلاق هذه الحادثة لتشويه سمعة روسيا.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن موسكو ولندن بحاجة لطي صفحة الجواسيس والاغتيالات في علاقاتهما.