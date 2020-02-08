روسيا تبتكر مقاتلة فضائية

وأوضحت هيئة براءات الاختراع أن مهندسي وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) اخترعوا محركا يتمتع بإمكانيات محركين في آن واحد هما المحرك الهوائي النفاث ومحرك الصواريخ الذي يعمل بالوقود السائل.

وتم اختراع هذا المحرك من أجل الطائرة المُنتظرة التي تستطيع أن تطير لبعض الوقت بسرعة 6 ماخ (أي حوالي 6 أمثال سرعة الصوت) وتهاجم أهدافًا في الفضاء القريب بالصواريخ.

والواقع أن روسيا بصدد إنشاء الطائرة المقاتلة الاعتراضية الجديدة السريعة جدا التي تقدر على اعتراض أهداف لا تستطيع المقاتلة الاعتراضية الأساسية حاليًا (ميغ-31) الوصول إليها.

وذكرت الروسكوسموس أن الغرب أيضا يعمل على إيجاد محركات من هذا النوع، وهي محركات تواجه مشكلة في تبريد نفسها. فمثلا، أبدعت شركة Reaction Engines البريطانية محركا مماثلا من أجل طائرة Skylon.