أمريكا تطلق أكذوبة جديدة إلى الفضاء

وكان الجنرال اندريه لاناتا، قائد قيادة الناتو الاستراتيجية، أعلن في تصريحات صحفية عن وجود خطر يخيم على الغرب من الفضاء لأن أقمارا صناعية روسية وصينية تنفذ "مناورات" قرب أقمار صناعية تابعة للولايات المتحدة وحلفائها ضمن حلف الناتو.

وقال ألكسندر شيرين، النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب الروسي، تعقيبا على مزاعم جنرال الناتو إنها أكذوبة جديدة للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الهدف من مزاعم مضحكة وكاذبة من هذا القبيل تبرير زيادة النفقات العسكرية.

وأوضح المسؤول البرلماني الروسي أن الولايات المتحدة تقوم بإطلاق المزاعم عن التهديدات الروسية عندما تريد زيادة النفقات العسكرية أو تحاول السيطرة على الوضع في مكان ما.