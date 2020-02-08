ناقشا بعض الأمور وبعدها ذهبا ليلعبا الهوكي.. بوتين يسجل هاتريك مع لوكاشينكو.. فيديو

اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره البيلاروسي أليكسندر لوكاشينكو في مدينة سوتشي، اليوم السبت، للحديث عن بعض القضايا قبل الذهاب لملعب الهوكي.

وناقش الرئيسان مجموعة واسعة من القضايا المدرجة على جدول أعمال العلاقات البيلاروسية الروسية، من بينها أسعار الطاقة والغاز الذي ستحصل عليه بيلاروسيا من روسيا.

وبعد الانتهاء من الاجتماع ذهب الجميع للعب مباراة هوكي، حيث ارتدى لوكاشينكو قميص بلاده وعليه رقم 1، فيما ارتدى وبوتين القميص الروسي مع رقم 11، وسجل ثلاثة أهداف.