العلاقات الأمريكية الروسية بلغت الحضيض.. ماذا يفعل السفير الأمريكي؟

بهذا الوضع وصف سفير الولايات المتحدة لدى روسيا العلاقات الأمريكية الروسية حاليًا.

وكشف السفير جون ساليفان لوسائل الإعلام الروسية أن مهمته حُددت في وقف تدهور العلاقات وانتشالها من الحضيض.

ولا يعرف السفير الأمريكي كم من الوقت يحتاج الأمر لإنجاز هذه المهمة، ولكنه يعرف أن الضرورة تقتضي أن يكون هناك عمل مشترك بين الولايات المتحدة وروسيا. وأكد السفير أن العمل المشترك بين الدولتين يقع في مقدمة سلم أولوياته، ونوه إلى أن الرئيس دونالد ترامب وجهه ببذل ما بوسعه لتحسين العلاقات الثنائية.