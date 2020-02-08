طائرة روسية تحمل مساعدات إنسانية تتجه إلى الصين.. فيديو

أقلعت الطائرة إيل-76 التابعة لوزارة الطوارئ الروسية حاملة المساعدات الإنسانية إلى الصين، اليوم السبت، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للوزارة.

وقالت الخدمة الصحفية: "أقلعت الطائرة من مطار جوكوفسكي الدولي في الساعة 13:33 (بتوقيت موسكو). سوف تقوم برحلة إنسانية إلى جمهورية الصين الشعبية. يوجد على متنها أدوية، ومعدات الوقاية الشخصية.

يتم تقديم المساعدة للصين بإيعاز من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والحكومة الروسية. بدأ تجهيز الشحنات في 6 فبراير/شباط وجرى في مقاطعات موسكو وتفير وفورونيج.

وكان قد أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف أن روسيا سترسل مليوني قناع طبي إلى الصين، حيث ينتشر وباء الفيروس التاجي الجديد (كورونا المستجد).

وقال مانتوروف: "لقد أعددنا مليوني قناع للشحن إلى الصين كجزء من المساعدات الإنسانية".

وأعلنت سلطات الصحة الصينية ارتفاع حالات الوفاة جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد)، داخل البلاد، اليوم السبت، إلى 722، وأكثر من 34.5 ألف مصاب.