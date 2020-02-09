"سبوتنيك" تبحث عن أسباب حادث ارتطام طائرة ركاب شمال روسيا بالمدرج

نفذت طائرة ركاب تابعة لشركة "يوتاير" الروسية هبوطا قاسيا أثناء وصولها إلى مطار أوسينسك في جمهورية كومي شمال روسيا، وارتطم جزؤها الخلفي بالمدرج.

موسكو - سبوتنيك . وقال ممثل هيئة الطوارئ في جمهورية كومي لوكالة "سبوتنيك" : "بسبب مشاكل في عجلات الطائرة، ارتطمت الطائرة بالمدرج بالجزء الخلفي، بحسب المعلومات الأولية، لا أنباء عن ضحايا".

وفي السياق، أكد المكتب الصحفي لشركة الطيران للصحفيين أن الهبوط القاسي للطائرة أسفر عن انكسار العجلات الخلفية للطائرة.

وفي حديث بشأن أسباب الحادث، أشار ممثل الشركة إلى أنه خلال الهبوط حدث تغير مفاجئ لحركة الرياح، إلا أن طاقم الطائرة تمكن من التعامل مع الوضع.

كما أشارت شركة "يوتير" إلى أن نظام التوجيه نحو المدرج لم يكن يعمل في مطار أوسينسك.

وكانت الطائرة تنفذ رحلة من موسكو إلى مطار أوسينسك، وكان على متنها 94 شخصا بمن فيهم 6 من أفراد الطاقم.

وأعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسي، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن طائرة "بوينغ 737-500" تابعة لشركة "يوطير" قامت بهبوط حاد بسبب عطل في عجلات الهبوط.

وقالت الوكالة "وقع الحادث مطار أوسينسك. بسبب مشاكل في معدات الهبوط، وتوقفت الطائرة داخل المدرج، ولم يصب الطاقم والركاب بأي جروح وتم إخراجهم من الطائرة بشكل اعتيادي. كما يتم الآن تحديد درجة الضرر الذي لحق بالطائرة".