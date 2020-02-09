لافروف: لا نعارض مشاركة بكين بمحادثات "الحد من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى وستارت"

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن بلاده "لا تعارض مشاركة بكين بمحادثات الحد من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى وستارت، ولكن طالما الصين لا ترغب المشاركة فيها، لن يطالب بذلك".

وقال لافروف في مقابلة مع صحيفة روسيسكايا غازيتا، نقلتها سبوتنيك، إن "الأمريكيون يضغطون باستمرار في مسألة انضمام الصين إلى المحادثات حول الصواريخ متوسطة المدى وقصيرة المدى ومعاهدة تخفيض الأسلحة النووية الجديدة.

وتابع لافروف: "هناك عدة تصريحات من بكين تفيد بأنها لن تنضم إلى مثل هذه المحادثات، لأن هيكل القوات النووية في الصين يختلف اختلافًا جوهريًا عن روسيا والولايات المتحدة، لكن إذا غيرت الصين رأيها سنشارك في محادثات متعددة الأطراف، لكننا لن نقنع بكين".

وأضاف وزير الخارجية الروسي إن بلاده مستعدة لمناقشة إمكانية أن تضم معاهدة الحد من الأسلحة القادمة أنواعًا جديدة من الأسلحة الروسية، شريطة أن ينطبق نفس المبدأ على الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى.

يتبع...