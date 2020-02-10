لافروف: روسيا ليست ضد عودة سفيرها إلى أوكرانيا

موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف في مقابلة مع صحيفة روسيسكايا غازيتا: "أوكرانيا استدعت سفيرها وهددت بقطع العلاقات الدبلوماسية، والآن يبدو أن هناك من ذكر أن زيلينسكي يحتمل أن يتخذ قرار بإعادة السفراء، نحن لسنا ضد ذلك ".

وأكد لافروف أنه حتى في ظل الظروف الحالية، روسيا وأوكرانيا مترابطتان بشكل كبير في الاقتصاد، والنقل، والشؤون الإنسانية، والعلاقات الأسرية.

وأضاف "بالطبع ، ليس من الحكمة إقامة عوائق باستمرار، على حركة النقل الجوي، سكك النقل الحديدية ، والتواصل".

يذكر أن العلاقات الروسية الأوكرانية، تدهورت مع بدء السلطات الأوكرانية في شهر نيسان/أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان إقليم دونباس المعارضين للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير من نفس العام، وكذلك انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في آذار/مارس 2014.