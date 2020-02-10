بوتين: استقرار الوضع في سوريا تحقق بفضل العمل الفعال لوزارة الخارجية الروسية

أعلن المكتب الصحفي للكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأ الدبلوماسيين الروس بمناسبة يوم الدبلوماسية وأشار إلى مساهمتهم في استقرار الوضع فى سوريا.

وأكد رئيس الدولة على أن الدبلوماسية الروسية دافعت دائماً بحزم وثبات عن مصالح البلاد.

وقال بوتين، "لقد تحقق استقرار الوضع في سوريا وبدأ عمل اللجنة الدستورية السورية بفضل العمل الفعال لوزارة الخارجية الروسية كما تحققت نتائج ملموسة في تطوير التكامل الأوروبي الآسيوي والعلاقات الخارجية للمجموعات الاقتصادية للمنطقة الأوراسية، وكذلك العلاقات التحالفية في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي".

كما أشار إلى تعزيز التعاون مع الصين والهند وبلدان أخرى في أوراسيا بما فيهم دول أمريكا اللاتينية، فضلاً عن مستوى جديد من الحوار مع دول أفريقيا.

في وقت سابق، قال بوتين خلال استلام أوراق اعتماد السفراء الأجانب لدى روسيا: "ستواصل روسيا بذل الجهود للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني. نحن نعتبر هذا الاتفاق الدولي ذو أهمية حاسمة بالنسبة للاستقرار العالمي والإقليمي"، مشيراً إلى أن روسيا تعتزم مواصلة التعاون مع إيران في مكافحة الإرهاب.