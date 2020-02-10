وزير الطاقة الروسي: "التيار الشمالي-2" سيكتمل رغم جهود بعض الدول لإيقافه

أشار وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، في مقال نشره في مجلة "سياسة الطاقة" أن مشروع "التيار الشمالي-2" سيكتمل رغم جهود عدة دول في مقدمتها الولايات المتحدة لإيقاف هذا المشروع.

وأكد وزير الطاقة الروسي في مقاله أن " مشروع "التيار الشمالي-2" شفاف ومربح ليس فقط لروسيا وإنما للدول الأوروبية، إذ سيعزز إمدادات الغاز إلى بلدان شمال ووسط أوروبا، وبأسعار تنافسية تخدم استهلاك تلك الدول وأن المشروع سيكتمل رغم جهود عدة دول في مقدمتها الولايات المتحدة لإيقاف هذا المشروع".

ويعارض مجلس الشيوخ الأمريكي وإدارة الرئيس دونالد ترامب تنفيذ هذا المشروع، حيث تقول الولايات المتحدة إن هذا المشروع يؤثر على استقلال الطاقة لبعض الدول الأوروبية الضعيفة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع، في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فرض عقوبات على خطي أنابيب نقل الغاز "التيار الشمالي-2" و"التيار التركي"، وهو ما أدى الى إجبار شركة "ألياس" السويسرية على مغادرة المشروع خشية الوقوع تحت العقوبات الأمريكية.

يشار في هذا الصدد إلى أن مشروع خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" يضم ائتلاف شركات متخصصة في مختلف المجالات، يدخل فيه شركة الغاز الروسية "غازبروم"، التي تستحوذ على حصة 51 بالمئة، وشركة "أي-أون" الألمانية بنسبة تبلغ 10 بالمئة، وشركة "رويال شيل" الهولندية البريطانية بنسبة 10 بالمئة، وشركة "أو. أم. في" النمساوية بنسبة 10 بالمئة، ومجموعة "باسف" الألمانية بنسبة 10 بالمئة، وشركة "إينجي" الفرنسية بنسبة 9 بالمئة.