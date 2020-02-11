روسيا تصدر مروحيات عسكرية مزودة بتقنية فريدة 

وتعتبر هذه التقنية فريدة وتتيح نقل بيانات الاستخبار الجوي والصور ذات الجودة العالية إلى مراكز القيادة في الوقت الفعلي. وقال بافل لابتايف، مدير عام شركة "إر تي إيه" التي صنعت هذه التقنية، في تصريح صحفي:

كا 52 هي اليوم المروحية الوحيدة المزودة بتقنية نقل المعلومات بسرعة كبيرة في العالم.

وأضاف مدير عام الشركة المصنعة لتقنيات الاتصالات أن المروحيات المعدة للتصدير أيضا تحصل على هذه التقنية.

وتتيح هذه التقنية التي بصرت النور لأول مرة في عام 2011 وأطلق عليها اسم "بريز"، نقل المعلومات من مروحية إلى أخرى أو إلى مركز القيادة الأرضي في الوقت الفعلي. كما يمكنها أن تنقل مقاطع الفيديو من الرادار وكاميرات الفيديو الخاصة بالمروحية.

ولا تزيد قدرة التقنية على 150 وات. ويقل وزنها عن 10 كيلوغرامات.