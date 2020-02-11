"غازبروم نفط" تتوقع استقرار الوضع في العراق واستئناف مناقصة المنصورية

صرحت شركة "غازبروم نفط" الروسية أنها تتوقع استقرار الأوضاع السياسية في العراق واستئناف مناقصة تطوير حقل المنصورية في العراق.

ووفقا لبيان الشركة أنها أجرت دراسة جدوى أولية، أكدت بنتيجتها مشاركتها في المناقصة وجاء في بيان الشركة: "ما زلنا مهتمين بمشروع تطوير حقل المنصورية للغاز. بناءً على التقييم الفني والاقتصادي الأولي للحقل، نعتبر مشاركتنا في المناقصة لتطوير حقل غاز المنصورية جاهزة ."

وتابع البيان: "نتوقع استقرار الوضع السياسي في العراق واستئناف المناقصة من قبل وزارة النفط لتطوير حقل المنصورية للغاز. "

وفي حزيران/ يونيو الماضي أعربت شركة "غازبروم نفط" عن رغبتها بتوسيع أعمالها لتطوير حقول النفط العراقية.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة ألكسندر ديكوف في الإجتماع السنوي إن: "الشركة التي تقوم فعلا بتطوير حقل بدرة النفطي تدرس أيضا احتمال المشاركة في تطوير حقل غاز المنصورية بالقرب من الحدود الإيرانية".

يذكر أن الحقل يجري تطويره حاليا من قبل شركات تابو بنسبة 37.5 بالمائة وشركة الاستكشافات النفطية بنسبة 25 % وشركة كوغاس بنسبة 22.5 % وشركة بيتروناس بنسبة 15 %.