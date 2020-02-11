ريابكوف: روسيا منفتحة على الحوار مع الولايات المتحدة مع مراعاة مصالحها

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن موسكو منفتحة على الحوار مع واشنطن، مع مراعاة مصالح روسيا وعدم تدخل الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية للبلاد.

موسكو-سبوتنيك. قال ريابكوف لـ"سبوتنيك": "أصبح رفض الشراكة والتعاون في بعض الاتجاهات قاعدة لدى واشنطن. نحن من جانبنا، نؤكد دائما الانفتاح على الحوار، وحل كل المسائل أثناء البحث عن حلول مقبولة للطرفين، ولكن بالطبع، على أساس الاحترام المتبادل، ومراعاة المصالح، والمساواة".

وأشار ريابكوف إلى أن مثل هذا التفاعل ممكن "شريطة أن يتخلى الجانب الأميركي عن التدخل في شؤوننا الداخلية".

هذا ودعا نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في وقت سابق المجتمع الدولي إلى التصدي لخطوات واشنطن الخطرة في المجال النووي، منوها إلى أن الكل سيكون خاسرا إذا وقعت حرب نووية.

وقال ريابكوف للصحفيين، معلقا على نشر الولايات المتحدة قذائف نووية على متن غواصاتها: "في هذا الصدد يصبح ملحاً أكثر اقتراحنا حول التأكيد مرة أخرى على ضرورة الالتزام بالمعادلة المعروفة، بأنه لا يمكن أن يكون هناك منتصر في الحرب النووية".