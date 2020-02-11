الكرملين يؤكد اعتزام بوتين وأردوغان إجراء محادثة هاتفية حول سوريا

موسكو- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في رد حول عما إذا كان التخطيط لإجراء محادثة هالتفية بين بوتين ونظيره التركي أردوغان" نعم".

كما أشار بيسكوف في وقت سابق، إلى أن بوتين وأردوغان لا يخططان للاجتماع في ضوء تفاقم الوضع في إدلب السورية ، ولكن إذا اعتبروا ذلك ضروريا، فسيحدث هذا اللقاء.

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في وقت سابق أن الرئيس التركي ونظيره الروسي سيجريان محادثة هاتفية حول الوضع في إدلب السورية.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم أمس الإثنين، مقتل خمسة من عسكرييها وإصابة خمسة آخرين بقصف مراكز المراقبة التركية في إدلب من قبل الجيش السوري، ولفتت إلى أن العسكريين الأتراك "ردوا على مصدر الهجوم".

وأعلنت أنقرة، في وقت سابق، أن قواتها "قتلت العشرات" في عملية كبيرة ضد القوات الحكومية السورية، يوم 3 شباط/فبراير في محافظة إدلب، عقب مقتل عسكريين أتراك، جراء قصف للجيش السوري، وتوعدت بمحاسبة منفذي الهجوم. ووفقًا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان فإن 76 جنديًا سوريًا قتلوا.

ودعا الرئيس التركي نظيره الروسي إلى ممارسة الضغط على الرئيس السوري، بشار الأسد، لوقف الهجوم في محافظة إدلب والانسحاب من مراكز المراقبة التركية، في غضون شباط/فبراير الجاري، وإلا فإن بلاده سترد عسكريا.