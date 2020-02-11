روسيا نحو إطلاق مشروع بناء محطة للطاقة النووية في سريلانكا

صرح السفير الروسي لدى سريلانكا، يوري ماتيري، بأن فكرة قيام روسيا بمشروع إنشاء محطة للطاقة النووية في سريلانكا موضع نقاش، قد يجري إنجازه على المدى الطويل.

موسكو - سبوتنيك. وقال ماتيري لوكالة "سبوتنيك": "إن سلطات سريلانكا تعتبر من أنصار الطاقة الصديقة للبيئة. والهدف الرئيسي الذي تتطلع الدولة إلي تحقيقه هو الانتقال السلس من استخدام مصادر الطاقة الحالية الملوثة للبيئة (أي الفحم والنفط) إلى" الصديقة للبيئة" (الغاز، المصادر البديلة). ولذلك يعتبر استخدام الذرة في هذا السياق مسألة واعدة بشكل كبير، حتى العمل في هذا الاتجاه قد بدأ بالفعل.

هذا وأكد الدبلوماسي الروسي أن محطة الطاقة النووية هي النتيجة النهائية للتعاون بين الدول على استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية. ومع الأخذ بعين الاعتبار الاهتمام الذي تبديه سريلانكا وتنميتها الاقتصادية المستمرة، هناك زيادة كبيرة في استهلاك الطاقة. ومن هذا المنطلق، قد تكون فكرة بناء محطة للطاقة النووية أمرا مقبولا تماما وموضع نقاش، كذلك من الممكن أن يتم تحقيقه على المدى الطويل.

يذكر أنه وفقا للسفير أعلاه، فقد أجريت لأول مرة في عام 2017 مشاورات بين مؤسسة "روس آتوم" والهيئات السريلانكية ذات الصلة بشأن مشروع اتفاق حكومي دولي حول التعاون في الاستخدام السلمي للطاقة النووية الذي اقترحه الجانب الروسي وأن العمل في هذا الاتجاه لا يزال جاريا.