مشروع لتعديل الدستور: رؤساء روسيا السابقون سيتمكنون من الانضمام إلى مجلس الفيدرالية مدى الحياة

أفاد مقترح طرح على مشروع تعديل دستور روسيا الاتحادية، اليوم الثلاثاء، بأن الرؤساء الروس السابقين سيتمكنون من الانضمام إلى مجلس الفيدرالية الروسي، مدى الحياة.

موسكو - سبوتنيك. أوضح المكتب الصحفي للجنة الدوما الروسية المعنية ببناء مؤسسات الدولة والقانون، بأن الاقتراح يدعو إلى إجراء تعديل في الفصل الخامس من "الجمعية الفيدرالية" الدستور.

ونقل عن رئيس اللجنة، بافل كراشينينيكوف، قوله: "وفقا للتعديلات، سيتمكن الرؤساء السابقون لروسيا الاتحادية من الانضمام إلى مجلس الفيدرالية مدى الحياة، بعد انتهاء فترة ولايتهم، أو بعد الإنهاء المبكر لولايتهم في حالة الاستقالة".

وأضاف بافل كراشينينيكوف "في الوقت نفسه، سيحتفظون بحق التخلي عن عضوية مجلس الفيدرالية".

هذا وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اقترح يوم 15 يناير/ كانون الثاني الماضي، إجراء بعض التعديلات على الدستور الروسي.

وأشار الرئيس بوتين في رسالته السنوية إلى الجمعية الفيدرالية، إلى أن دستور روسيا الاتحادية ينبغي أن يحظى بالأولوية في إطار القانون الدولي.

ودعا بوتين المواطنين الروس للتصويت على مجموعة التعديلات الدستورية المقترحة، ومن بين تلك التعديلات اقترح بوتين نقل بعض الصلاحيات إلى البرلمان.

وأكد بوتين، أوائل الشهر الجاري، أن التعديلات الدستورية التي اقترحها على الجمعية الفيدرالية ليست لتمديد صلاحيات الرئيس.