بوتين يهنئ علييف بعد فوز حزبه بأغلبية المقاعد البرلمانية في أذربيجان

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على فوز حزب أذربيجان الجديد الحاكم في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وأجريت الانتخابات البرلمانية الاستثنائية في أذربيجان في 9 شباط/ فبراير، وحصد الحزب الحاكم في جمهورية أذربيجان برئاسة الرئيس إلهام علييف أغلبية مقاعد البرلمان الجديد، وحصل إلى أكثر من 70 من أصل 125.

وقال بوتين "أرجو أن تتقبلوا تهاني المخلصة على فوز حزب أذربيجان الجديدة في الانتخابات البرلمانية المبكرة، لقد أكدت نتائج التصويت الشعبي بوضوح السلطة العليا التي يتمتع بها حزبكم بين المواطنين الأذربيجانيين، وإنني أتطلع إلى مزيد من تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولنا، أتمنى لكم ورفاقكم نجاحات جديدة ولشعب أذربيجان - الرخاء والازدهار".

وأشارت اللجنة إلى أن نسبة التصويت وصلت إلى 57 % من جملة الكتلة التصويتية التي بلغت 5.3 ملايين ناخب.

وشاركت المنظمات الدولية والمراقبين الدوليين والمحليين في جميع مراكز الاقتراع الدائمة والمؤقتة التي بلغت 5442 مركزا في عموم أذربيجان إضافة إلى المراقبة عبر كاميرات الفيديو وذلك لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

وتستعد أذربيجان لخوض مرحلة جديدة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بفكر جديد يعتمد على الشباب الواعي الذي استفاد من تجارب الآخرين وله رؤية وفكر ومنهج جديد وطموح.