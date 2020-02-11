الكلاب الأبطال... ما هو الدور الذي لعبته في الجيش السوفيتي خلال الحرب الوطنية العظمى؟

في العرض التاريخي في موسكو عام 1945، مباشرة بعد الانتصار على ألمانيا النازية ، تم تمثيل جميع وحدات وأسلحة الجيش السوفيتي، لكن قلة من الناس يعرفون أن هذا العرض فريد من نوعه، وذلك بسبب حضور وحدات من الكلاب المقاتلة لأول مرة، حيث قامت خلال سنوات الحرب، بالعديد من المهام القتالية المهمة للغاية تحت إشراف مدربي الكلاب العسكرية.

بعض الإحصاءات

تؤكد البيانات الرسمية من أرشيف وزارة الدفاع الروسية أنه في 1941-1945 تم تجنيد حوالي ستين ألف كلب في الجيش الأحمر، حيث تم قبول الجميع بغض النظر عن السلالة، إن كانت بوليسية أو ما يسمى (بالراعي الألماني)، إلى كلاب الشوارع، حيث تم تشكيل 168 وحدة مقاتلة منهم.

ما هي الحاجة من الكلاب في الجبهة؟

حيث كلفت الكلاب بمجموعة متنوعة من الواجبات القتالية على خط النار، وكانوا يخدمون الحراس معظم الأحيان، في خدمة الحراسة بل والقتال معهم.

حيث كان هؤلاء الكلاب يبحثون عن المتفجرات أو الألغام أو أماكن قنص العدو.

الكلاب الممرضة

وكان هناك أيضًا فرق صحية خاصة تم تسخيرها لنقل الجرحى بشكل مستقل من ساحة المعركة إلى مركز الإغاثة.

كانت الكلاب تبحث عن الجنود الجرحى في الغابات والمستنقعات وتجلب الأدوية في حقائب صغيرة خاصة حتى يتمكنوا من علاج أنفسهم بذاتهم، حيث كان الكلب يحضر إلى الجندي في حال عم قدرته على مساعدة.

وسحبت الكلاب بنفسها من ساحة المعركة أكثر من 700 ألف جندي مصاب خلال سنوات الحرب، حيث تم تشكيل نحو 15000 من فرق الكلاب، حيث قامت أيضا بجلب الذخيرة من ساحات المعارك في كثير من الأحيان.

الكلاب كاشفة الألغام

لم تكن فرق إزالة الألغام السوفييتية تبحث بمفردها عن الألغام لإزالتها، بل كانوا يتلقون المساعدة من كلاب خاصة ومدربة على البحث عن الألغام والقذائف والذخيرة الأخرى.

كان هناك نحو 6 آلاف مثل هذه الكلاب في الجيش. لقد ساعدوا في تحييد أكثر من 4 ملايين لغم.

وكان أحد أشهر الباحثين عن الألغام كلب الكولين لينينغراد المسمى ديك، كما ذكر في ملفه الشخصي، (إذ كان لكل كلب مقاتل ملف شخصي في وزارة الدفاع ، كما في ذلك الجنود).

وكان مكتوب: "لقد استُدعي ديك للخدمة من لينينغراد وتم تدريبه في مجال البحث عن الألغام، وعلى مدار سنوات الحرب، اكتشف أكثر من 12 ألف لغم، وشارك في تطهير ستالينغراد وبراغ ومدن أخرى، وكان الإنجاز الأكثر تميزاً للكلب هو تطهير قصر بافلوفسك بالقرب من لينينغراد، قبل ساعة من الانفجار، وجد ديك قنبلة مقرونة بمؤقت ساعتين ونصف للإنفجار، مع ساعة تصور في الطابق السفلي للمبنى.

وبعد الحرب، لم يتم تسريح الكلب، وفاز مرارًا وتكرارًا في عروض الكلاب العسكرية بالاتحاد السوفيتي، عاش لفترة طويلة من الشيخوخة حتى مات ودفن بمرتبة الشرف العسكرية.

كلاب الإشارة

حيث، وبسبب التضاريس أو القتال العنيف، لم يستطع الرجال المرور، فتم وضع كلاب إشارة قاموا بتسليم أكثر من 120 ألف تقرير قتالي ووضعوا 8 آلاف كيلومتر من الأسلاك الهاتفية للاتصال.

وفي بعض الأحيان كان الكلب المصاب بجروح خطيرة يزحف إلى وجهته ويقوم بمهمته القتالية، رغم إصابته.

وتم ذكر الكلبة آلما التي أصيبت بأذنها وتم تهشيم فكها بطلقة قناص ألماني، ولكنها أدت مهمتها الموكلة إليها وجلبت حزمة من التقارير.

وقدم كلب آخر 2398 تقريرًا قتاليًا في عام واحد فقط من الخدمة، وقام الكلب ريكس بتسليم 1649 تقريرًا من تلقاء نفسه، رغم أنه أصيب عدة مرات وعبر نهر الدنيبر ثلاث مرات، لكنه دائمًا كان يعود إلى نقطته.

الكلاب المقاتلة أو كلاب الكاميكاز

ربما كان من الصعب على مدربي الكلاب العمل مع هذا النوع من الكلاب. وذلك لأن مهمتهم تعتمد على تدمير دبابات العدو، أي أن وظيفتهم تكون لمرة واحة فقط، تتمثل صعوبة المهمة في تدريبهم على كسر الخوف من أجل النزول تحت الدبابة وتفجيرها بحقيبة المتفجرات التي يرتدونها على ظهورهم، حيث تنفجر هذه الحقيبة بمجرد مرور الدبابة فوق الكلب المقاتل.

ولفهم مدى خطورة مثل هذا "السلاح"، يجب عليك قراءة الوثائق. فيما يلي اقتباس من تقرير قائد الجيش الثلاثين، الفريق ليليوشينكو ، بتاريخ 14 مارس/آذار 1942: "أثناء هزيمة الألمان بالقرب من موسكو ، تم إطلاق الهجوم من قبل كلاب الكتيبة المقاتلة على دبابات العدو، فيخاف العدو من الكلاب المضادة للدبابات ويطاردهم بشكل خاص".

كلب ستالين المفضل وبطل العرض

على خلفية عشرات الآلاف من الكلاب المقاتلة التي أدت رسالتها البطولية، يسلط المؤرخون الضوء بشكل خاص على كلب الراعي الألماني. وهو كلب خدم في اللواء الرابع عشر للهندسة القتالية، ويدعى دجولباز.

ويعتبر هذا الكلب الوحيد الذي منح وسام الاستحقاق العسكري، حيث تم بمشاركته إزالة 7468 لغما وأكثر من 150 قذيفة في العديد من الدول الأوروبية، وشارك أيضًا في تطهير القصور على ضفاف نهر الدانوب وكاتدرائيات فيينا وقلاع براغ.

وفي نهاية الحرب، أصيب الكلب دجولبارز ولم يتمكن من المشاركة بشكل مستقل في العرض العسكري في موسكو. ولذلك أبلغ جوزيف ستالين شخصيا الملازم ألكساندر مازوفر، كبير مدربي الكلاب في الاتحاد السوفييتي، وأمره بحمل الكلب في الميدان الأحمر بين ذراعيه، وسمح للملازم مازوفر بشكل خاص بعدم الوقوف خطوة وتحية ستالين. لأنه كان يحمل الكلب دجولبارز بين ذراعيه.