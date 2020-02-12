الخارجية الروسية: الكثيرون في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا يهدفون إلى مواصلة الحوار مع موسكو

أعلن نيكولاي كوبرينتس، مدير إدارة التعاون في عموم أوروبا في وزارة الخارجية الروسية، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن الغالبية في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، يدركون عدم جدوى عزل روسيا، يهدفون إلى مواصلة الحوار مع موسكو.

وقال كوبرينيتس: "الشيء الوحيد الذي برهنته هذه الجلسة هو إدراك الأغلبية عبث وعدم جدوى عزل روسيا، التي تعتز بمشاركتها في أعمال مجلس أوروبا، وتهدف إلى مواصلة الحوار معنا".

وأشار إلى، أنه في يناير/ كانون الثاني، تم تأكيد قرارات جلسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في يونيو/حزيران، التي أعادت حقوق الوفد الروسي.

في الفترة من 27 إلى 31 يناير، عقدت الدورة الشتوية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في ستراسبورغ. بعد نتائج عمل روسيا في الجمعية، أشار رئيس لجنة الدوما الحكومية للشؤون الدولية، وهو عضو في الوفد الروسي في الجمعية، ليونيد سلوتسكي، إلى أن الجلسة الماضية كانت "رغم كل القضايا الإشكالية" ناجحة".