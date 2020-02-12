توجه الناتو نحو "كبح جماح روسيا" خطير... لا ردود على اقتراحات موسكو لتخفيف حدة التوتر في أوروبا

أعلن مدير قسم التعاون الأوروبي في وزارة الخارجية الروسية، نيكولاي كوبرينتس، اليوم الأربعاء، أن روسيا تقترح على الناتو تدابير لتخفيف حدة التوتر في أوروبا لكن حتى الآن لم يرد أي جواب على هذه الاقتراحات.

موسكو - سبوتنيك. وقال كوبرينتس لوكالة سبوتنيك: "الناتو توجه نحو زيادة النفقات العسكرية، تعزيز قواته وأسلحته قرب حدودنا، تجري مناورات تنص سيناريوهاتها على مواجهة خصم مكافئ في جميع المجالات العملياتية – في البر، في البحر، في الجو، في المجال السيبراني والآن في الفضاء أيضاً. كل ذلك بذريعة مواجهة الخطر الروسي".

وأضاف "توجه الناتو نحو كبح جماح روسيا خطير... نحن من جانبنا مستعدون للتعاون والحديث المثمر مع الناتو. نقترح تدابير لتخفيف حدة التوتر في أوروبا. حتى الآن لا يوجد أي رد على مقترحاتنا".

هذا وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ قد أعلن في وقت سابق أنه ينبغي على دول الحلف زيادة نفقات الدفاع بسبب سلوك روسيا الأكثر عدوانية في أوروبا.