الكرملين: القرم روسية وليست موضع مساومة

قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن أفكار كييف حول إمدادات المياه لشبه جزيرة القرم يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار، لكن شبه جزيرة القرم روسية ولا يمكن أن تكون قابلة للمساومة.

وقال بيسكوف "شبه جزيرة القرم هي منطقة روسية، في إطار برامج التطوير الحالية، يمكن النظر في أي مقترح لإمداد المياه لهذه المنطقة على أساس تجاري أو غيره".

وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول بيان أدلى به ممثلو حزب الشعب: "إن هذا البلد سيكون على استعداد لتزويد شبه جزيرة القرم بالمياه من أجل عودة دونباس إلى أوكرانيا".

وأضاف بيسكوف "شبه جزيرة القرم لا يمكن أن تكون موضع تبادلات، ولا يوجد حديث عن هذا الشيء".

وأكد "بالنسبة لدونباس، هذه مشكلة أوكرانية داخلية، وأنتم تعلمون أننا نبذل كل ما في وسعنا للمساهمة في حلها".

وشدد على ضرورة نقاش مسألة مراقبة الحدود أولا بين ممثلي البلدين، وأكد أنه من الصعب حاليا الحديث عن هذا الموضوع قبل تلك النقاشات.

يذكر أن العلاقات الروسية الأوكرانية، تدهورت مع بدء السلطات الأوكرانية في شهر نيسان/أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان إقليم دونباس المعارضين للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير من نفس العام، بعد أن ساءت بشكل كبير مع انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في آذار/مارس 2014.