أمين عام الناتو: قلقون إزاء منظومة الأسلحة الروسية الجديدة

أعرب أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، عن قلقه حيال المنظومة الصاروخية الروسية الجديدة (إس إس سي 8)، معتبرا إياها خرقا لمعاهدة الصواريخ متوسطة المدى.

أمستردام- سبوتنيك. قال الأمين العام للناتو، في إحاطة صحفية قبيل اجتماع وزراء دفاع الحلف في بروكسل، "نحن قلقون من منظومة الأسلحة الروسية الجديدة وانتهاكها لمعاهدة الأسلحة المتوسطة المدى".

وأضاف "سنرد ولكن لن نكون مرآة لأفعال روسيا".

وأكد ستولتنبرغ على ما وصفه بأن "نستعد لعالم دون معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى".

ويلتقي وزراء دفاع الحلف لبحث الرد على منظومات الصواريخ الروسية، التي تم نشرها، والتي قيد التطوير أيضا.

وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي في وقت سابق، "سنبحث ردنا على منظومات الصواريخ الروسية، التقليدية والنووية، التي تم نشرها والتي قيد التطوير".