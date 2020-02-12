الكرملين: بوتين يلتقي غدا مجموعة العمل المعنية بالتعديلات الدستورية

أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعا في الـ 13 من الشهر الجاري مع مجموعة العمل المعنية بإعداد مقترحات التعديلات الدستورية.

موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين "يعقد الرئيس فلاديمير بوتين، في الثالث عشر من شهر شباط/فبراير، اجتماعا مع مجموعة العمل المعنية بإعداد مقترحات التعديلات على الدستور الروسي. وسيشارك في هذا اللقاء ممثلو الهيئات التشريعية والتنفيذية والعلوم والفنون، وأيضا شخصيات اجتماعية بارزة".

هذا وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد اقترح ، يوم 15 كانون الثاني/يناير الماضي، إجراء بعض التعديلات على الدستور الروسي، مشيراً في رسالته السنوية إلى الجمعية الفدرالية، إلى أن دستور روسيا الاتحادية ينبغي أن يحظى بالأولوية في إطار القانون الدولي. كما دعا بوتين المواطنين الروس للتصويت على مجموعة التعديلات الدستورية المقترحة. ومن بين تلك التعديلات اقترح بوتين، نقل بعض الصلاحيات للبرلمان، على غرار تعيين رئيس الوزراء. وسيكون هذا أول تعديل للدستور الذي تمّ تبنيه بعد انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1993.

وكان مجلس الدوما الروسي قد اعتمد هذه التعديلات بالقراءة الأولى.

وكان الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل المعنية بإعداد مقترحات التعديلات الدستورية ، قد أعلنوا في وقت سابق، أن المقترحات التي طرحها الرئيس في رسالته السنوية إلى الجمعية الفدرالية، صيغت بوضوح وكانت بالفعل على درجة عالية من الوضوح.

وتضم مجموعة العمل 75 شخصا ويرأسها كل من أندريه كليشاس، رئيس لجنة مجلس الفيدرالية الروسية للتشريعات الدستورية وبناء الدولة، وبافيل كراشينيكوف، رئيس لجنة الدوما لشؤون بناء الدولة والتشريعات، وتاليا خابرييفا، العضو في الأكاديمية الروسية للعلوم.