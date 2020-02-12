الخارجية الروسية: بوغدانوف يبحث مع السفير السوري التعاون الإنساني والاقتصادي

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الأربعاء، مع السفير السوري في موسكو، رياض حداد، الوضع في سوريا، وكذلك التعاون في المجالين، الإنساني والاقتصادي.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للخارجية الروسية: "جرى خلال الحديث تبادل معمق للآراء بشأن تطور الوضع في سوريا وحولها، وكذلك بشأن سبل زيادة تعزيز التعاون الروسي السوري في المجالين الاقتصادي والإنساني".

وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم قد صرح، في وقت سابق، بأن دمشق تهدف إلى رفع التعاون الاقتصادي مع موسكو إلى مستوى يواكب التعاون العسكري بين البلدين.

وتقوم روسيا بتقديم الدعم الإنساني والاقتصادي لسوريا التي تعاني من أوضاع مأساوية جراء الحرب. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أكدت، في وقت سابق، أن نحو 40-70% من البنية التحتية للمدن الكبرى والأحياء في سوريا دمرت خلال الأزمة وكذلك لحقت أضرار كبيرة بالمجال الاجتماعي والرعاية الصحية، وكذلك جميع فروع الصناعة والزراعة تقريبا.