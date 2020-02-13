مقتل 8 أشخاص في حادث سير غربي روسيا

قتل ثمانية أشخاص، اليوم الخميس، في حادث سير في غرب روسيا.

موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الطوارئ الروسية في بيان: "اصطدمت حافلة ركاب صغيرة من طراز مرسيدس بشاحنة ثقيلة من نوع فولفو، أصيب 10 أشخاص قتل ثمانية منهم".

وأشار البيان إلى أن الحادث وقع في تمام الساعة 00.29 بتوقيت موسكو، في قرية رودو بالقرب من مدينة بسكوف، فيما فتحت الشرطة تحقيقا بالحادث.

في سياق آخر، ارتفع عدد ضحايا حادث سقوط حافلة ركاب من فوق جسر في منطقة زابايكاليه شرقي روسيا إلى 15 شخصا والعدد مرجح للارتفاع، فيما أصيب ما لا يقل عن 18 شخصا بإصابات مختلفة الشدة، أفادت بذلك هيئات الإنقاذ لوكالة "سبوتنيك".

وأكد ممثل هيئات الإنقاذ في حديث للوكالة: "بحسب المعلومات الأولية، أصيب 33 شخصا، من بينهم لقي 15 شخصا حتفهم، وتم نقل 6 أشخاص إلى المستشفى المحلي".

وأكدت وزارة الصحة لوكالة "سبوتنيك" أن سيارات الإسعاف وصلت إلى مكان الحادث، وحتى الآن هناك إصابات بليغة".

وسبق أن أكدت هيئات الإنقاذ لوكالة "سبوتنيك" أن حافلة ركاب سياحية كانت تتوجه من محطة كوينغ، وقد انقلبت جراء خروجها عن الطريق، وكان على متنها 43 شخصا.