طرق "ذكية" تظهر في روسيا

واصطلح على تسمية الوسيلة الجديدة بـ"الطريق الذكي". ويُخطر "الطريق الذكي" سائق السيارة باقتراب عابر السبيل، وينبهه إلى ضرورة إفساح المجال لسيارات الإسعاف الطبي وسيارات الإطفاء، ويخطره بوجود أشياء غريبة وعوائق على الطريق.

وسيتيح "الطريق الذكي" أيضا تجنب حوادث الطرق. وقال المتحدث باسم ائتلاف "غلوناس" الذي يتولى إدارة مشروع الطريق الذكي، ياروسلاف فيدوسييف، لوكالة "سبوتنيك" إن الدراسة أظهرت أن الطريق الذكي سيتيح تخفيض عدد حوادث المرور على الأقل بنسبة 20 في المئة.

وأصبحت مدينة سامارا أول مدينة جرّبت الطريق الذكي. وحققت التجربة النجاح.

ويُتوقع أن يدخل نظام الطريق الذكي إلى حيز العمل في روسيا في الأعوام القليلة المقبلة.