روسيا تشارك في اجتماع لجنة وزراء مجلس أوروبا في تبيليسي

أعلن السيناتور في مجلس الفيدرالية الروسي، غريغوري كاراسين، اليوم الخميس، أن روسيا ستشارك في اجتماع لجنة وزراء مجلس أوروبا في تبيليسي، مؤكدا أن مستوى المشاركة لم يحدد بعد.

يالطا - سبوتنيك. وقال السيناتور الروسي للصحفيين، اليوم الخميس: "روسيا ستشارك هناك، من الذي سيذهب هذه مسألة غير معلومة".

هذا واتخذت لجنة وزراء مجلس أوروبا، في 5 شباط/ فبراير الجاري، قراراً بشأن وضع إجراء ثلاثي للرد على الانتهاكات الجسيمة لميثاق مجلس أوروبا من قبل الدول الأعضاء، وتنص الوثيقة على إدخال إجراء ثلاثي مشترك.

هذا وستجري في تبيليسي (عاصمة جورجيا) بتاريخ 14-15 أيار/ مايو مشاورات لجنة وزراء مجلس أوروبا. وكانت الخارجية الجورجية قد دحضت سابقاً معلومات تشير إلى أن سلطات جورجيا يمكن أن تتوجه إلى إدارة مجلس أوروبا بطلب نقل الجلسة من تبيليسي إلى ستراسبورغ.